Терапевт Ольга Чиркова предостерегает о том, что некоторые заболевания могут развиваться бессимптомно на ранних стадиях, что создаёт риск серьёзных осложнений при поздней диагностике. Об этом сообщает NEWS.ru.

Среди наиболее опасных “тихих” заболеваний Чиркова выделяет артериальную гипертонию и сахарный диабет. Эти болезни могут не проявлять явных симптомов в начале, что значительно усложняет их своевременное обнаружение.

Помимо них, камни в желчном пузыре или почках также могут долго не давать о себе знать, но затем внезапно проявиться в виде желчной или почечной колики.

Гипертония может быть обнаружена только при измерении артериального давления; если не следить за этим показателем, заболевание может внезапно проявиться острым инфарктом миокарда или другими серьёзными сосудистыми проблемами.

Что касается сахарного диабета, его на ранних стадиях трудно диагностировать, однако настораживающими признаками могут быть усталость, мелкие раны, которые плохо заживают, повышенная жажда и частое мочеиспускание. Важно обращать внимание на такие симптомы и не откладывать посещение врача, чтобы предотвратить возможные осложнения.