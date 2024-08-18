Беспорядки вызвали кризис свободных мест в тюрьмах Великобритании

На этой неделе тюремная система Соединенного королевства предпримет очередные меры по снижению числа потенциальных заключенных. С этой целью десятки задержанных будут освобождены под залог без доставки в суд. Источник: The Guardian.

Аресты сотен участников беспорядков привели к переполнению тюрем, что вынудило Службу тюрем и пробации Его Величества применить операцию «Ранний рассвет» – план действий, отменяющий перевод задержанных из полицейских камер в суды (для последующего тюремного заключения), если в тюрьмах поблизости нет мест.

Те преступники, что будут все же доставляться в суды и получать тюремное заключение, окажутся в тюрьмах за сотни километров от дома.

К настоящему моменту под стражей в Великобритании находится свыше 300 граждан королевства, обвиняемых в преступлениях, связанных с беспорядками. Их число будет только увеличиваться, поскольку высшее руководство королевской полиции публично обещает преследовать бунтовщиков «столько, сколько потребуется».

Привилегия сесть в тюрьму

По информации издания Observer, тюремная операция, как ожидается, стартует на этой неделе, поскольку власти уже прибегали к этому решению в течение нескольких дней в марте 2024-го, когда вместимость тюрем также достигала критического уровня.

Во внутреннем документе тюремной системы Соединенного королевства говорится, что полиция на местах будет ежедневно передавать данные по задержанным, информируя суды о количестве находящихся в полицейских участках под стражей, которых следовало бы доставить на судебные заседания. Также будет сообщаться число арестованных, которых придется освободить под залог и отложить рассмотрение их дел из-за нехватки свободных камер в тюрьмах.

Сотрудники британской полиции будут сортировать заключенных, содержащихся под стражей, чтобы отдать приоритет направления на судебные слушания в соответствии с серьезностью преступлений, а также скорректируют планы направления в местные тюрьмы в соответствии с обновляемыми данными по их вместимости.

Источники издания «Гардиан» сообщают, что операция «Ранний рассвет» необходима, поскольку предпринятая до этого «Операция безопасности», в рамках которой заключенных вначале содержат в 200 камерах полицейских участков в течение суток, прежде чем перевести в тюрьмы, уже не решает проблему.

Марк Фэрхерст, глава национальной «Ассоциации тюремных охранников», заявил, что во взрослых мужских тюрьмах Великобритании осталось всего 340 мест, позволяющих разместить бунтовщиков.

«Наблюдается колоссальный поток заключенных из недели в неделю, это один из самых больших приростов, которые я когда-либо видел», – сообщил он.

«Северо-запад и северо-восток [Соединенного королевства] – это критические точки, где были самые большие беспорядки, поэтому вполне возможно, что бунтовщики окажутся в тюрьмах на юго-западе или юго-востоке. Бунтовщикам не стоит ожидать тюремной камеры в своем регионе, они пойдут туда, где есть места, и если им это не понравится – будет жестко».

Фэрхерст добавил, что хотя лейбористы и объявили о новой схеме УДО, которая должна высвободить тысячи мест в тюремной системе, этот порядок вступит в силу только в сентябре.

«Нас беспокоят три следующие недели», – пояснил он. «Будет очень-очень тяжело, все эти беспорядки начались в очень неподходящее время».

Место в тюрьме для каждого

Число британцев, представших перед судом за участие в беспорядках, стремительно растет: с 29 июля было зарегистрировано в общей сложности 677 обвинений и 1117 арестов.

Главный констебль Бен-Джулиан Харрингтон, глава британской полиции по охране общественного порядка, заявил, что сотрудники его ведомства продолжит выявлять и арестовывать людей, что были вовлечены в беспорядки, и это продолжится «столько, сколько потребуется».

«Неустанная работа по привлечению людей к ответственности не замедлится», – заявил он. «Прятаться негде, мы придем за каждым».

Харрингтон сообщил, что с утиханием шквала беспорядков аресты, скорее всего, будут менее интенсивны, однако расследования продолжаться еще много месяцев. Он пообещал, что полиция Великобритании непременно выявит всех преступников, что скрываются за анонимными аккаунтами в соцсетях, и отследит всех бунтовщиков в масках путем анализа видеозаписей с уличных вплоть до того момента, когда преступники еще не закрывали своих лиц.

«В некоторых случаях потребуется криминалистическая экспертиза телефонов и подробных доказательств, и на это уйдет некоторое время, чтобы построить дело».

Главный констебль отверг утверждения, будто бы модель «двойного правопорядка» приводит к непропорциональному наказанию «правых» протестующих, заявив: «Мы не против протестов, мы против преступности. Полиция будет иметь дело с тем, что незаконно».

Он отметил, что утверждения о том, будто британская полиция ведет себя более терпимо к пропалестинским и экологическим протестующим, являются неверны, добавив: «Они не поджигали отели, не бросали камни. Это не двойной правопорядок, это противодействие угрозам, рискам и вреду».

Хотя многие из задержанных уже предстали перед судами, признали себя виновными и получили экспресс-приговоры, свыше 150 дел по бунтовщикам будут рассматриваться полным составом Королевского суда, пополнив тем самым огромный список дел, ранее уже запланированных на 2027 год.

Королевский адвокат Мишель Хили, представляющая адвокатов, практикующих в Мидлендсе (срединная часть Великобритании), заявила, что до сих пор дела бунтовщиков рассматривались с «беспрецедентной скоростью».

«Мы видим, как судьи утверждают полицейские протоколы, чтобы за считанные дни доставить задержанных из магистратов в королевский суд», отметила она. «Сейчас делается реальный акцент на экстренном правосудии, чего мы не видели со времен беспорядков 2011 года, но если мы начнем заниматься полноценным процессом признания вины и судебными разбирательствами, это займет больше времени».

Представитель королевского Минюста заявил: «Первоочередная задача этого правительства – обеспечить безопасность граждан, и новый лорд-канцлер принял меры, чтобы гарантировать, что система правосудия Великобритании всегда сможет арестовывать опасных преступников, защищать общественность и сокращать рецидивы».

«Операция «Ранний рассвет» пока не активирована, и мы уведомим общественность, если это произойдет», – добавил он.