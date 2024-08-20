Во время официального визита в Азербайджан президент России Владимир Путин отказался от предложения встретиться с Павлом Дуровым, создателем мессенджера Telegram. Оба они находились в Баку в одно и то же время, но встреча так и не состоялась.

Источники издания «База» сообщают, что идея организовать встречу исходила от чиновников Администрации Президента несколько дней до начала визита. Однако Путин отказался, и причины этого решения, а также предполагаемая тема беседы остались неизвестными.

Президент России провел в Азербайджане два дня, в ходе которых прошли встречи как в узком, так и в расширенном форматах. Официального подтверждения о возможности встречи с Дуровым так и не последовало.

Политолог Сергей Марков отметил, что визит Путина в Баку символизирует смену основного союзника России на Южном Кавказе. Если ранее таковым была Армения, то сейчас Ереван выбрал курс на сближение с Западом.