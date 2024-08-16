Агентство “АВТОСТАТ” представило новый исследовательский продукт под названием «АВТОСТАТ ОМНИБУС. Новые автомобили: потребительская оценка российских автовладельцев». Одним из ключевых аспектов исследования стал анализ лояльности автовладельцев к марке своего автомобиля через индекс повторной покупки. Этот показатель помогает понять, сколько владельцев рассматривают возможность приобрести новую машину той же марки.

В июле текущего года был проведен онлайн-опрос, в котором участвовали более 1900 автовладельцев из 14 различных марок. Результаты опроса позволили составить рейтинг брендов по уровню потребительской лояльности.

Согласно результатам исследования, автомобили марки Geely занимают лидирующую позицию с индексом повторной покупки почти 95%, что свидетельствует о высокой готовности владельцев снова выбрать автомобили этой марки. Также высокие показатели лояльности показали марки Changan и EXEED, где около 91% до 92% владельцев выразили желание снова приобрести автомобили этих брендов. ОМОDA и Voyah также вошли в топ-5 марок по индексу повторной покупки с результатами около 88% и более 86% соответственно.

Эти данные показывают, как важна марочная приверженность в современной автомобильной индустрии и какие бренды наиболее успешно удерживают своих клиентов на российском рынке.