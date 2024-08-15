Проблемы с двигателями у автомобилей Audi A3 часто становятся причинами серьезной головной боли у владельцев этих машин, рассказал эксперт журнала “За рулем” Сергей Зиновьев.

Он подчеркнул, что у большинства моторов Audi A3 используются топливные насосы высокого давления (ТНВД), которые изнашиваются после 60–100 тысяч километров пробега. Также Зиновьев указал на уязвимости бензиновых двигателей, включая комплексные неисправности, такие как насосы с термостатами и клапаны турбонагнетателей, которые регулируют давление. Часто к 80-100 тысячам километров начинают выходить из строя фазорегуляторы.

Зиновьев также заметил, что все двигатели этой модели оснащены турбонаддувом и прямым впрыском, что требует использования высококачественных масла и топлива. Для сохранения оптимальной работы двигателя рекомендуется заправлять авто бензином не ниже АИ‑98.

Что касается объема двигателя, то после обновлений мотор 1.4 литра может прослужить до 250 тысяч километров. Мотор меньшего объема 1.2 литра имеет меньший ресурс.

Кроме того, у Audi A3 наблюдаются проблемы с роботизированными коробками передач, которые не отличаются повышенной надежностью. Замена сцепления, мехатроники или маховика может потребоваться уже при пробеге 40-80 тысяч километров. Нередко требуется полная замена коробки передач к 100 тысячам километров, что обходится от 150 тысяч рублей.

В отличие от Audi A3, Ford Focus второго поколения, по словам экспертов, заслужил репутацию одного из самых надежных подержанных автомобилей стоимостью до 500 тысяч рублей. Особенно высоко оцениваются модели с 1.6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Двигатель таких автомобилей способен пройти 300-350 тысяч километров. Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 150 тысяч километров. При этом стойки стабилизатора передней подвески выдерживают около 40–50 тысяч километров, а втулки в два раза больше.

Эти данные предоставляют потенциальным покупателям информацию о возможных расходах и ожидаемой долговечности двух популярных моделей автомобилей, что позволяет сделать осознанный выбор при покупке.