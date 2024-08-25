Китайские автомобили всё больше привлекают внимание российских автолюбителей. На начало 2024 года в России уже было представлено 57 брендов машин из Китая, что значительно больше, чем в прошлом году, когда их было всего 11. Причем интерес проявляется не только к новым моделям, но и к автомобилям с пробегом. Каждый желающий может приобрести иномарку из КНР и привезти её в Россию. О том, как это сделать, рассказывает «ФедералПресс».

Как купить китайский автомобиль

Прежде чем решиться на покупку машины, важно учесть все тонкости процесса и возможные риски. Речь идёт не только о самом приобретении и оформлении документов, но и о доставке автомобиля в Россию. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше доверить подбор автомобиля профессионалам. Специалист поможет выбрать модель, которая вас интересует, уточнит желаемую цену и другие важные детали. Стоимость такой услуги в среднем составляет около 200 тысяч рублей.

Как выбрать автомобиль

Эксперты рекомендуют выбирать модели, которых нет в официальных автосалонах на российском рынке. Это позволит сэкономить деньги. Однако стоит учитывать, что китайские машины могут отличаться отсутствием привычных опций, таких как подогрев сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, а также русифицированного программного обеспечения.

Кроме того, в Китае можно купить не только местные автомобили, но и японские. Однако при выборе необходимо быть особенно внимательным.

Покупка автомобиля с пробегом

В Китае можно найти автомобили не только китайских, но и европейских и корейских марок. Однако при покупке машины с пробегом стоит проявлять осторожность. Часто китайцы не уделяют должного внимания обслуживанию своих авто, небрежно водят и могут скручивать пробег. Поэтому лучше всего доверить выбор автомобиля проверенному специалисту, чтобы избежать дополнительных затрат в будущем.

Если вы решили приобрести машину через аукцион, будьте бдительны: по одному и тому же объявлению могут предлагаться несколько похожих машин. Выяснить это можно только при осмотре автомобиля. На торги лучше отправлять человека, который знаком с местными особенностями и сможет договориться о снижении цены.

Необходимые документы

При заключении договора с компанией, занимающейся подбором автомобилей, все документы будут оформлены специалистами. Стандартный набор документов для покупки и растаможки включает:

– Инвойс — это счет-фактура или товарная накладная, которую оформляет продавец.

– Договор купли-продажи — также составляется продавцом.

– Паспорт.

– Декларация ТД-6 — требуется, если водитель сам перевозит автомобиль через границу. Если же машина отправляется контейнером, то таможню уведомляют только о названии корабля и номере контейнера.

– Сертификат СБКТС — удостоверяет соответствие транспортного средства требованиям безопасности и экологическим стандартам, действующим в странах Таможенного союза.

Важно, чтобы все документы были оформлены на конечного покупателя. В противном случае может быть начислен дополнительный утилизационный сбор.

Доставка автомобиля из Китая

Привезти купленный автомобиль из Китая в Россию можно несколькими способами. Наиболее популярным вариантом является доставка морем, но есть и другие методы.

– Поездом. Это занимает больше времени, но минимизирует риск повреждений машины.

– Автовозом. Этот способ позволяет быстрее получить автомобиль, но могут возникнуть небольшие повреждения, такие как царапины или сколы.

– Своим ходом. Этот вариант требует учета затрат на топливо, проживание и другие расходы, но риск повреждений при такой поездке высок.

– По воде. Это актуально для жителей портовых городов, таких как Владивосток, Санкт-Петербург и Калининград, но срок доставки при этом также увеличивается.

Растаможка автомобиля

Чтобы поставить машину на учет в России, необходимо правильно оформить и оплатить все таможенные сборы. Для этого потребуется:

– Оплатить все пошлины.

– Обратиться на таможенный пост, занимающийся оформлением легковых автомобилей.

– Заполнить таможенное обеспечение, указав марку, стоимость машины и предоставив копии документов.

– Обратиться к инспектору.

После прохождения всех процедур автомобиль будет поставлен на склад временного хранения, услуга является платной. Затем, после оформления электронного ПТС, машина передается владельцу. Оформление документов таможенным брокером в среднем обходится в 20 тысяч рублей.