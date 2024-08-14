Осенью 2024 года россияне могут насладиться отдыхом на популярных азиатских курортах по привлекательным ценам. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), китайский остров Хайнань является одним из наиболее доступных направлений. Двенадцатидневный тур на двоих в сентябре будет стоить от 215 тысяч рублей, включая перелет и проживание с полным пансионом.

Также в список самых желанных направлений входят Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам и Индонезия, где отели предлагают услуги по системе «все включено». Стоимость двенадцатидневного тура из Москвы на двоих начинается от 273 тысяч рублей в Таиланд, 275 тысяч рублей на Шри-Ланку, 277 тысяч рублей во Вьетнам и достигает 375 тысяч рублей в Индонезию.

Для сравнения, отдых в Европе обойдется дороже, особенно в Швейцарии, где только ночь в отеле без питания и дополнительных услуг в среднем стоит 24,6 тысячи рублей.