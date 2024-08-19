Российские военные успешно обезвредили американскую гаубицу М777, используемую украинскими войсками, благодаря точной координации и применению беспилотника “Орлан”. Об этом сообщил артиллерист батальона БАРС-23 “Орел” с позывным “Квант” в интервью РИА “Новости”.

Боец рассказал, что ВСУ применяли тактику “сдвоенных стволов”, используя одновременно гаубицу и миномет, что усложняло задачу определения источника огня. Для точного определения местоположения вражеской артиллерии использовались наблюдатели, которые фиксировали время и направление выстрелов. Эта информация позволила направить беспилотник “Орлан” и точно уничтожить артиллерийские установки.

“Мы навели на них ‘Грады’, отправили ‘Орлан’ еще раз. Как сообщили, гаубица осталась на месте, рядом были замечены машины эвакуации. Саму гаубицу мы раздолбали с помощью ‘Мсты’,” поделился подробностями “Квант”.

Другой артиллерист ВС России с позывным “Сэм” указал на проблемы украинской армии с боеприпасами, а также на то, что западная военная техника часто оказывается несостоятельной в условиях реальных боевых действий.