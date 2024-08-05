Военный аналитик Александр Артамонов рассказал о ракетном вооружении ВС РФ, способном устроить противнику “ад на земле”. Речь об авиабомбах ОДАБ – объемно-детонирующих или просто вакуумных боеприпасах.

По словам эксперта, бомбы ОДАБ превосходят по мощности и ракеты комплексов “Искандер”, и авиабомбы ФАБ-3000, которые в последнее время все чаще используются для уничтожения крупных фортификаций ВСУ.

ВКС РФ на днях сообщили об использовании ОДАБ-500 для удара по позициям противника в Волчанске Харьковской области.

Объемно-детонирующие бомбы – это аналог термобарических снарядов, применяемых тяжелыми огнеметными системами. Однако ОДАБ гораздо мощнее, а благодаря использованию модуля планирования и коррекции, имеют значительно большую дальность поражения целей.