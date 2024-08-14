В продолжающемся противостоянии на украинско-российской границе, ВС Украины задействовали истребители для атак на поселок Теткино в Курской области. Этот населенный пункт в настоящий момент расположен на значительном удалении от зон боевых действий, но из-за своего географического положения является весьма уязвимым для подобных ударов.

Детали о типах самолетов, задействованных в атаках, пока остаются неизвестными, как и информация о жертвах или разрушениях. Эти сведения были опубликованы Телеграм-каналом «Два майора».

Российские вооруженные силы активно противостоят украинским атакам. Недавно они уничтожили польский танк Twardy и Т-72АВ, принадлежащие украинской армии. В результате боевого столкновения у Малой Локни в плен были взяты пять украинских бойцов. Также было сообщено, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 успешно атаковали живую силу и боевую технику ВСУ, после чего вернулись на аэродром.

На приграничной территории Курской области была уничтожена американская бронемашина Stryker. Это было достигнуто благодаря использованию барражирующего боеприпаса «Ланцет», который является эффективным средством борьбы с техникой противника.

Ранее стало известно о 4 ракетах “Точка-У” и 117 дронах самолетного типа, сбитых российской ПВО над регионами страны.