Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по одному из аэродромов ВВС Украины, уничтожив два истребителя МиГ-29. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своей официальной сводке, опубликованной в Телеграм-канале ведомства.

Российская армия продолжает уничтожать авиационный парк ВВС Украины, нанося удары по аэродромам базирования, расположенных в тыловых регионах. Минобороны РФ не уточняет на каком именно аэродроме были уничтожены украинские истребители МиГ-29. Однако по информации украинского подполья, прилеты были зафиксированы по территории аэродрома Мартыновка, расположенного в окрестностях Вознесенска в Николаевской области.

В Минобороны РФ также сообщили об уничтожении радиолокационной станции обнаружения и сопровождения целей П-18. При этом в 127 районах российские ракетчики, артиллеристы и летчики оперативно-тактической авиации уничтожили скопления живой силы и склады с боеприпасами противника.