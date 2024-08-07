Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов написал в своем Телеграм-канале, что украинская армия для атаки на Курскую область использовала все свои резервы. После их уничтожения российская армия уже выйдет «финишную прямую» завершительного этапа специальной военной операции.

«На курском участке линии боевого соприкосновения происходят боестолкновения, где на нескольких участках противник попытался зайти на территорию Российской Федерации, но ему наши ребята дают отпор. Ситуация сейчас не критическая…», – рассказал командира «Ахмата».

Он подчеркнул, что российская армия в ближайшее время постарается уничтожить ресурсы противника.

«В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО», – заявил он.

Напомним, 6 августа украинские подразделения при поддержке тяжелой боевой техники осуществили попытку прорыва российской границы в Курской области. Российским пограничникам удалось остановить проникновение. Сейчас идут боевые действия на линии боевого соприкосновения.