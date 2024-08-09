Руководитель отдела европейского газа и глобального СПГ компании Energy Aspects Джеймс Уодделл предупредил о серьезных последствиях возможного захвата газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области украинскими военными. По его словам, такой шаг может привести к остановке транзита российского голубого топлива в Европу по этому маршруту, что негативно отразится на энергетической безопасности Евросоюза.

Эксперт отметил, что при реализации данного сценария европейские страны столкнутся с уменьшением поставок российского газа, что приведет к снижению запасов к концу октября 2024 года. Тем не менее, Уодделл выразил мнение, что страны ЕС смогут пережить предстоящий зимний сезон, не опустошив резервы до критического уровня. Однако восполнить дефицит в 2025 году будет крайне трудно.

Станция «Суджа» является ключевой точкой на единственном маршруте трубопроводных поставок газа из России через Украину в Европу. Несмотря на усилия ЕС по снижению зависимости от российского топлива, такие страны, как Австрия и Словакия, все еще остаются зависимыми от этих поставок.

На фоне продолжающегося конфликта, стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE недавно превысила 450 долларов, что является максимумом с декабря 2023 года. Рост цен связывают с последствиями нападения ВСУ на территории Курской области, начатого 6 августа с участием около тысячи солдат.