Российские ВС перекрыли ключевые пути снабжения украинских войск в Угледаре, что серьезно затрудняет логистику для Киева. Военный аналитик Алексей Суконкин сообщил, что в результате операции на Донецком направлении, наши военные взяли под контроль автодорогу О-0532, соединяющую Угледар с Константиновкой и Марьинкой. По его словам, теперь перемещение украинских подразделений по этому маршруту невозможно.

Алексей Суконкин также отметил, что украинским солдатам из 72-й механизированной бригады, которые находятся в Угледаре, стоит рассмотреть возможность сдаться в плен, чтобы избежать потерь.

Кроме того, появилась информация о том, что часть ВСУ оказалась в окружении в районе Покровска. Российские войска успешно атаковали украинские позиции с флангов и фактически окружили их. Ситуация усугубляется тем, что Россия установила артиллерийский контроль над важным транспортным узлом в Угледаре, что находится под управлением Донецкой народной республики, что дополнительно усиливает давление на украинские силы в этом регионе.