Психолог Макс Бай из США создал настольную игру, назвав ее «Публикуйся или умри». Участники этой игры получают возможность примерить на себя роль ученых и исследователей. Для этого необходимо осуществлять публикацию научных статей для освоения научной карьеры.

Причем публиковать статьи нужно на абсурдные темы. Главное, чтобы их цитировало и комментировало как можно больше людей. Использование запрещенных приемов, таких как плагиат, манипулирование данными и прочее в этой игре поощряется.

Таким образом, как отмечает Бай, он попытался продемонстрировать абсурдность требований, предъявляемых современным ученым. Кроме того, целью данной игры является помощь аспирантам, страдающим от выгорания. Ведь эта игра поможет выплеснуть наружу стресс.

Для создания собственной академической карьеры ученый должен регулярно публиковать научные работы. Причем, чем престижнее издание, тем лучше. Это является обязательным условием для сотрудников исследовательских институтов. А ученые, которые редко публикуются и посвящают свое время другому роду деятельности, например преподаванию, имеют ограниченные шансы на успех. Именно поэтому появилось в научной среде выражение «публикуйся или умри».