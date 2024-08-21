Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о характерной особенности украинских военнопленных. По его словам, попав в плен, многие из них стараются выдать себя за представителей мирных профессий, таких как повара или водители.
Впрочем, раскрыть вранье таких боевиков совсем несложно, так как у каждого из них имеются мобильные телефоны, камеры GoPro и другие гаджеты, которые выдают причастность к военным преступлениям. Очень часто к весьма тяжким.
«Когда они [ВСУ] попадают к нам в плен, все становятся поварами, водителями, находят себе мирные профессии. К сожалению, их выдают GoPro, камеры и телефоны. У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать. Получилась такая картина, что они сами себя сдали», отметил Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 1».