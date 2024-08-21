Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о характерной особенности украинских военнопленных. По его словам, попав в плен, многие из них стараются выдать себя за представителей мирных профессий, таких как повара или водители.

Впрочем, раскрыть вранье таких боевиков совсем несложно, так как у каждого из них имеются мобильные телефоны, камеры GoPro и другие гаджеты, которые выдают причастность к военным преступлениям. Очень часто к весьма тяжким.