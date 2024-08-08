Руководитель организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский призвал Министерство обороны Российской Федерации срочно направить в Курскую область экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash.

«Попов – опытный и грамотный воин. Именно он, командуя 58-й армией, остановил продвижение ВСУ в Запорожье», – приводят слова Отраковского авторы Телеграм-канала.

По мнению руководителя движения, крайне глупо держать под домашним арестом опытного боевого генерала, когда на государственной границе происходят тревожные события. Отраковский обратился с соответствующим заявлением в Министерство обороны, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ.

Руководитель движения «Армия защитников Отечества» призывает «строго наказать» подозреваемого в хищении 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката генерал-майора Попова отправкой на фронт в Курскую область.