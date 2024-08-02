Журналист издания «АиФ» посетил одно из главных направлений спецоперации, где встретился с добровольцем, известным под позывным Тринадцатый. Это число оказалось счастливым для бойца отряда «Барс», который подписал уже несколько контрактов подряд. Тринадцатый поделился историей о своем участии в одном из самых сложных штурмов.

По его словам, командование отправило его и ещё двух добровольцев на позиции для наблюдения. Внезапно начался мощный обстрел со стороны украинских военных. В этот момент, оказавшись в эпицентре атаки, боец пытался связаться с командованием для получения инструкций. Однако в результате обстрела все основные подразделения отступили, оставив троих добровольцев без поддержки.

Тринадцатый рассказал, что в такой ситуации не было времени на раздумья.

«Мы с парнями понимали друг друга без слов. Отходить было поздно. Мы начали собирать патроны и гранаты, рассчитывали, где лучше расположить пулемёт и автоматы. В тот момент не было страха — только решимость дать отпор по-русски», — делится военный.

Ситуация разрешилась, когда подошла подмога. Вместе с новым отрядом удалось отразить атаку украинских боевиков и заставить противника бежать.