Согласно результатам опроса, проведенного по заказу немецкого «Плейбоя», большая часть респондентов высказалась за возможность плавания топлесс для женщин в открытых и закрытых бассейнах Германии.

Данные опроса были опубликованы во вторник (6 августа) в Мюнхене. 58% опрошенных по всей стране выступили за отмену для женщин требования носить верхнюю часть бикини во всех бассейнах.

Сторонниками топлесс оказались 71% мужчин и 45% женщин, участвовавших в опросе. 63% из них назвали основной мотивацией своего выбора равенство полов. 59% сообщили, что купание топлесс полностью естественно, а 38% уверены, что это поможет «сделать наготу популярной».

Однако 42% респондентов высказались против топлесс-посетительниц в бассейнах. Так 55% женщин и 29% мужчин предпочли сохранить требования к женскому полу в отношении верхней части бикини при посещении общественных бассейнов. Противники обнаженной груди у купальщиц заявили, что их больше всего беспокоит (72%) возможный рост случаев сексуальных домогательств. А 35% опрошенных посчитали это попросту нецелесообразным.

Как уточняет «Агентство Франс Пресс», по инициативе немецкого «Плейбоя» опрос проводился специалистами «Института исследования общественного мнения» (Norstat), респондентами стали 1092 женщины и мужчины всех возрастов.