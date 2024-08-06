AFP: Британские власти мобилизовали 6000 спецназовцев и подготовили тюрьмы

В ответ на многодневные беспорядки праворадикальных группировок в Великобритании объявлена мобилизация шести тысяч спецназовцев. Кроме того, как сообщила глава британского Минюста Хейди Александер, под массовые аресты в тюрьмах королевства было высвобождено свыше 500 тюремных мест. Тем временем в Плимуте (юг Англии) и в Белфасте (Северная Ирландия) беспорядки никак не прекращаются.

«Мы обеспечим каждому, кто будет приговорен к тюремному заключению из-за беспорядков и хаоса, вакантное место в тюрьме», – заявила во вторник (6 августа) министр юстиции Соединенного королевства. По данным Национального совета начальников полиции (NPCC), на данный момент в Британии арестовано 378 человек.

В понедельник в Плимуте (графство Девон) было задержано шесть человек. Несколько полицейских получили ранения, когда участники беспорядков напали на сотрудников полиции с кирпичами и фейерверками. В североирландском Белфасте столкновения с полицией возобновились, когда участники беспорядков попытались вчера сжечь магазин иностранца. В ходе беспорядков серьезно пострадал, как сообщается, 30-летний мужчина, этот инцидент квалифицируется как преступление на почве расовой ненависти.

Британский премьер Кир Стармер ранее объявил о жестких репрессиях со стороны своего правительства. В рамках ряда мер система уголовного правосудия королевства будет укреплена, чтобы обеспечить быстрое судебное преследование, подчеркнул Стармер после экстренного заседания Кабмина Великобритании. Кроме того, особая «армия» специально обученных полицейских обеспечит поддержку местным силам правоохранителей в случае дальнейших волнений.

Хаос после жуткого нападения на детсад

Беспорядки ультраправых начались после того, как на прошлой неделе трое девочек были убиты и еще десять детей получили ранения в результате нападения с ножом в Саутпорте, на северо-западе Англии. Преступник ворвался в здание, где проходил праздничный урок танцев для малышей под композиции американской поп-звезды Тейлор Свифт.

Это нападение потрясло всю Великобританию. В соцсетях быстро распространилась дезинформация о том, что нападавшим был мусульманином, ищущим убежища. Однако вскоре руководство полиции сообщило, что нападавший был 17-летний подросток, родившимся в Уэльсе. По данным британских СМИ, его родители родом из Руанды.

Сразу после новостей о страшном преступлении в Саутпорте вспыхнули яростные беспорядки со стороны правоэкстремистских группировок, быстро распространившиеся на другие города. Эти митинги пропагандировались в правоэкстремистских СМИ под лозунгом «Enough is enough» (можно перевести как «хватит значит достаточно»).

Британское правительство заявило об ответственности соцсетей за беспорядки. Минюст Великобритании резко раскритиковал Илона Маска, написавшего в своей соцсети «X», что в Соединенном королевства «гражданская война неизбежна».

«Это было совершенно безответственно», – заявила министр юстиции Александер. «Я думаю, что все должны призывать к спокойствию», – подчеркнула она.

Британская полиция обвиняет в волне насилия сторонников так называемой «Английской Лиги Защиты», антиисламской организации, основанной 15 лет назад и имеющей связи с ультраправыми.