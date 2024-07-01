Популярный в России и Сербии актер Милош Бикович старается все свободное время проводить с семьей. Возлюбленная артиста Ивана Малич стала мамой 9 января 2024 года. Актер опубликовал редкие кадры прогулки с семьей в Подмосковье в своих социальных сетях, порадовав своих поклонников.

«Выходные провел недалеко от Москвы. Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел, и главное – отдохнул», – подписал опубликованные снимки Бикович.

По словам актера, проведенное с семьей время пролетело очень быстро, и он уже успел вернуться в Москву для участия в съемках в очередном проекте. На опубликованных снимках, прогуливается в лесу в компании со своей супругой и маленьким сыном, спящим в детской коляске.

Отношения актера Милоша Биковича и юриста Иваны Малич начались в 2022 году, а уже в 2023 пара тайна поженилась. Теперь у молодой семьи появился первенец. Актер не часто радует своих поклонников семейными фотографиями.