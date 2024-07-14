Скончалась известная американская актриса, звезда сериалов «Беверли Хиллс, 90210» и «Зачарованные» Шеннен Доэрти. Знаменитость умерла в возрасте 53 лет от онкологического заболевания.

Печальную новость сообщила Лесли Слоан, публицист Доэрти.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Шеннен Доэрти, которая долгие годы вела борьбу с раком. Любимая дочь, сестра, тетя и подруга была окружена близкими людьми в свой последний день», – сообщила Слоан изданию People.

О своем диагнозе актриса узнала в 2015 году, когда ей диагностировали рак молочной железы. Специалисты провели актрисе операцию, однако метастазы уже успели распространиться. Врачи предложили пройти Шеннен курс химиотерапии, который помог войти в ремиссию. Однако в 2017 году болезнь вернулась с новой силой.

Актриса потратила на лечение все свое состояние. В одном из своих интервью она признавалась, что начала продавать свою антикварную мебель, которую собирала годами. Но в ноябре 2023 году актриса узнала, что рак распространился уже и на кости. В начале 2024 года знаменитость рассказала, что решилась на новое экспериментальное лечение, которое может «сотворить чудо». Однако лечение не помогло, 13 июля 2024 года Шеннен Доэрти ушла из жизни.