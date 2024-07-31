Российский актер Вадим Демчог, известен российским зрителям своей ролью доктора Купермана в сериале «Интерны», рассказал о своих отношениях с Иваном Охлобыстиным во время интервью с Надеждой Стрелец. По его словам, во времена съемок популярного сериала, он был очень дружен со своим коллегой, но со временем их общение сошло на нет.

«Мы были очень-очень дружны, да-да. Сейчас как-то меньше. Мы не на связи», – отметил актер.

Демчог подчеркнул, что очень ценит Охлобыстина за его яркий талант и профессионализм. Артист признался, что ему нравится умение Ивана «потоково погружаться в образ, в тему».

Также артист отметил, что с другими коллегами по проекту «Интерны» он не поддерживает связь. А вот с Охлобыстиным долгое время общался, причем очень тесно.

«Раньше мы и дни рождения праздновали, и Новые года встречали», – рассказал артист.

Вадим Демчог подчеркнул, что «Интерны» является культовым сериалом, и он очень благодарен за возможность быть его частью.