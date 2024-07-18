Отдохнувшая в Сочи туристка Мария Нефедова поделилась своими впечатлениями. Она рассказала, что отправилась на отдых вместе с семьей, никаких особых запросов у них не было.

Отдыхали на пляжах центрального района курорта, которые оказались переполненными, как вагоны метро в час пик. Людей реально много, если устроится на лежаке или на песке, невозможно развести руки в стороны, чтобы кого-то не задеть.

Самым большим недостатком отдыха Нефедова назвала цены в Сочи. За шезлонг в VIP-зоне требуется отдать 4000 рублей в день, даже легкий перекус на пляже может обойтись еще в 2000. Так, бутылка воды стоит 90 рублей, чебуреки – 400, за бургер придется отдать 500 руб., а за мороженое – 200. “Золотой” оказалась вареная кукуруза, которую предлагают за 150-200 руб. Если приобретать легкие алкогольные напитки, это обойдется минимум в 200 руб.

Прокатиться на гидроцикле можно за 5000 рублей (10 минут).

По словам путешественницы, отдых без лишних трат обошелся ее семье в 2,5-3 тысячи рублей ежедневно только за перекусы и аренду пляжного инвентаря.