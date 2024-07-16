В мифах и легендах многих народов мира присутствуют мифические существа, способные дышать огнем. Всем нам с детства знаком сказочный персонаж – Змей Горыныч. Однако современные ученые предполагают, что в древности могли существовать реальные существа, способные извергать пламя.

Воспоминания о драконах остались не только в сказках и легендах, но также и в наскальной живописи древних людей. По мнению ученых, теоретически в природе возможно возникновение существа, способного дышать огнем. В качестве топлива для воспламенения такие животные могли бы использовать спирт или газ метан.

При этом в природе существуют животные, способные вырабатывать в своем организме достаточно большие объемы спирта и метана. Однако хранить достаточное количество метана для его дальнейшего воспламенения в живом организме проблематично, поскольку его следует держать в малом объеме при большом давлении.

При этом для воспламенения, по мнению ученых, может подойти механизм современных скатов, способных создавать электрический импульс с напряжением до 600 В. Поэтому ученые пришли к выводу, что теоретически Змей Горыныч действительно мог существовать в древности.