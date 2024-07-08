НАТО будет избегать мира на Украине всеми силами и не постоит за ценой. Североатлантическому альянсу это не нужно, так как именно бесконечный вооруженный конфликт является смыслом его существования последние 33 года, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он напомнил, что именно 33 года назад распался Советский Союз. С тех пор НАТО не прекращает боевые действия по всему миру. Именно это удерживает блок на плаву.

Украина надеется на саммите НАТО получить какие-то твердые гарантии своего вступления в Альянс. Однако страны, входящие в него, так и не сумели прийти к единому мнению перед приближающимся саммитом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что надеется на вступление Украины в блок на протяжении ближайших десяти лет. Но позже отметил, что обещаний гарантировано принять страну ей никто не давал.