Около 41 процента жителей Сочи доброжелательно относятся к туристам из других регионов, так как это важная составляющая доходов города и его развития. 20% опрошенных, напротив, совершенно не рады отдыхающим.

Причиной их недовольства стали опасное поведение некоторых гостей курорта, а также суета и шум, необоснованный рост цен буквально на все именно из-за приезжих.

Четверть участников исследования заявили, что в Сочи слишком мало отелей, гостевых домов, ресторанов, развлечений, чтобы удовлетворить потребности всех туристов. Еще 17 процентов жителей заявили, что их не совершенно не волнует летний наплыв отдыхающих.

Примерно 70% сочинцев сообщили, что всегда отдыхают в родном городе, а вот 27% стараются куда-то уехать, чтобы сменить обстановку.