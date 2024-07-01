28-летняя актриса Зепюр Брутян, являющаяся второй супругой Павла Прилучного, поделилась своей радостью с поклонниками. Артистка рассказала, что наконец-то смогла вернуть свою фигуру, которая была у нее до родов. По словам Зепюр, она вновь вернулась в свою фигуру мечты.

«Ура! Рада вернуться в свои 45 кг», – сообщила артистка на своей страничке в соцсети.

Звезда комедии «Неприличные гости» рассказала, как смогла сбросить лишние килограммы. Период похудения актрисы продлился год и два месяца. Зепюр опубликовала видеокадры своих занятий в спортзале. Артистка занималась со штангой, подтягивалась, делала упражнения для укрепления ног, пресса и ягодиц.

Подписчики порадовались за актрису. Многие похвалили ее за упорную работу над собой.

«Зепюр, вы красотка! Фигура огонь», «Умничка и красавица», «Ты любом весе куколка-красавица», «Стройняшка», «Красотка со стройной фигурой!», – написали комментаторы.

Зепюр Брутян вышла замуж за Павла Прилучного в 2022 году. В апреле 2023 года актриса родила сына Микаэля. После родов артистка стала активно заниматься спортом, чтобы вернуться в свою прежнюю форму.