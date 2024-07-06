Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время украино-российского конфликта уже выполнено 53 обмена военнопленными. В рамках этих обменов на родину вернулось порядка 3тысяч человек. Украинский лидер написал в своем Телеграм-канале, что работает над поиском путей нового обмена.

«53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, на Украине, рядом со своими родными», – написал президент Украины.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что между Россией и Украиной было проведено более 40 обменов военнопленными за время проведения специальной военной операции. Такое заявление омбудсмен сделала на заседании Совета Федераций. Она подчеркнула, что диалог с Киевом по обмену военнопленными является очень сложным, но, несмотря на это, работа для решения этого вопроса ведется постоянно.

«Более 40 обменов военнопленными уже состоялось между Россией и Украиной, это сложный диалог», – отметила Москалькова.