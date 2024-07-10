Соединенные Штаты отправили на Украину слишком мало танков “Абрамс”, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО в центре Рональда Рейгана.

Вожак киевского режима высказался в том духе, что того количества “Абрамсов”, которое получила Украина, оказалось слишком мало для решения поставленных перед ВСУ задач. Боевые машины из-за этого стали фактически бесполезными, большую их часть уже уничтожили российские военные.

“Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя”, – заявил Зеленский.

Напомним, ВСУ бросили в бой танки Abrams после потери Авдеевки, однако боевые машины не смогли ничего изменить. ВС РФ быстро адаптировались к этой бронетехнике и начали успешно громить ее с помощью артиллерийских систем, ПТРК, дронов-камикадзе и других видов оружия.