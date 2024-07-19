Вооруженные силы Украины не смогут вернуть силовым способом все утраченные в ходе конфликта территории. Об этом в ходе своего интервью британскому журналисту BBC Крису Мейсону заявил Владимир Зеленский.

«Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой», – заявил он.

По словам Зеленского, украинский конфликт можно решить путем дипломатии, а не боевых действий на поле боя. Однако для этого Украине потребуется помощь мирового сообщества, чтобы «надавить на Россию». Также Зеленский признался, что не может уйти в отставку, поскольку во время военного положения нельзя проводить выборы в стране.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Однако украинские власти ввели запрет на диалог с Россией на законодательном уровне. При этом в Кремле подчеркнули, что решить украинский конфликт без участия России в переговорном процессе невозможно. Поэтому любые международные конференции, где нет представителей Москвы, бесперспективны.