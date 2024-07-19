Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство неторопливостью Запада в поставках вооружений. Он заявил, что истребители F-16 страна до сих пор не получила, хотя прошло полтора года с того момента, как их пообещали поставить.

“Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли”, – приводит слова Зеленского в интервью Би-Би-Си агентство ТАСС.

В ходе саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что F-16 появятся на Украине в ближайшее время. По его словам, Киев сможет использовать их “уже этим летом”.

Зеленский отметил, что пока истребителей нет, а также высказался по поводу выборов в США. По его словам, если президентом станет Дональд Трамп, сотрудничать с Вашингтоном станет значительно сложнее, но Киев готов преодолевать трудности.