Журналисты немецкого издания ZDF раскритиковали Киев за ошибки после удара ВС РФ по аэродрому в Миргороде Полтавской области. По их словам, с таким подходом к обеспечению безопасности самолетов ВСУ не должны использовать эту базу, передает РИА Новости.

“Трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолеты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украине придется ограничить использование аэропорта Миргород, возможно, навсегда”, – отметили авторы публикации.

Стоит напомнить, что атака на аэродром в Миргороде ракетами “Искандер” позволила ВС РФ уничтожить 5 самолетов ВСУ и повредить еще два истребителя, которые находились в ремонте.

По мнению журналистов, требует проверка действий командования украинской армии на предмет преступной халатности, так как самолеты располагались на аэродроме без каких-либо мер защиты.