В Киеве идет подготовка к циничной провокации, связанной с подрывом дамб Киевской и Каневской ГЭС. При этом украинские власти планируют обвинить в совершении теракта Москву. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, так называемый Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского опубликовал результаты исследования с возможными сценариями затопления близлежащих территорий в случае разрушения украинских дамб, расположенных на реке Днепр. Примечательно, что осенью 2022 года данный центр уже моделировал последствия, связанные с разрушением дамбы Каховской ГЭС, а летом 2023 года в результате обстрела со стороны ВСУ дамба была разрушена.

«Теперь объектами изучения стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС», – резюмировала Захарова.

Киевские ученые предполагают, что в случае разрушения дамбы Киевского водохранилища, под водой окажется до 2 тысяч квадратных километров, на которых расположено 76 населенных пунктов, включая несколько районов Киева.