На заявление певицы Аллы Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу “Охматдет” в Киеве ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомним, что сбежавшая в Израиль исполнительница написала, что “Бог терпелив, но всему есть предел”.

“Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко”, – ответила Захарова.

Ранее представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что по больнице попала зенитная ракета NASAMS норвежского производства. Киев использовал эту систему ПВО для отражения атаки по военному заводу. Однако она не сумела перехватить крылатую Х-101, ударив по медицинскому учреждению.

Украина попыталась обвинить в этой атаке Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим устроил PR на крови, пытаясь дать Зеленскому дополнительные козыри на саммите НАТО, чтобы выпросить еще больше оружия.