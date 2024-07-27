Пресс-службой ФСБ России было опубликовано видео задержания в Дагестане боевиков, подготавливающихся к совершению теракта. Задержанные также планировали убивать сотрудников полиции, находящихся на патруле улиц Каспийска.

Как рассказал один из задержанных в ходе допроса, он вместе со своими подельниками купили ножи для нападения на полицейских.

«Мы планировали напасть на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить их…», – рассказал боевик.

Он также рассказал, что во время общения со своими подельниками называл оружие в целях конспирации удочками, а взрывное устройство шпагой.

Напомним, ФСБ РФ при взаимодействии с МВД РФ предотвратили теракты в Республике Дагестан. В Каспийске были задержаны три местных жителя. Они планировали осуществить теракт в православном храме и применить холодное оружие в отношении сотрудников полиции. Все участники были задержаны. В их отношении возбуждены уголовные дела, в том числе и по статье подготовка к теракту.