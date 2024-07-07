Бывший официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что удар ВС РФ по военному аэродрому в Миргороде оказался слишком болезненным для Киева.

Он также отметил, что Россия начала применять новую тактику использования разведывательных беспилотников, которые следят за аэродромами и другими военными объектами ВСУ. Противостоять ей Украина не в состоянии, поэтому и происходят такие атаки.

Также Игнат ответил на критику депутата Рады Марьяны Безуглой в адрес командования Воздушных сил. Он призвал ее прекратить нападки на военных и заняться своим делом.

Напомним, на аэродроме в Миргороде, по информации Минобороны РФ было полностью уничтожено пять и повреждено два самолета ВС Украины.