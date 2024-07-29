Японское правительство обратилось к своему населению с призывом отказаться от поездок в Россию из-за визита депутата Мунэо Судзуки в Москву и присвоения стране 3-го уровня опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

«Поскольку Российская Федерация отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок туда», –сообщил Хаяси.

По его словам, правительство не может комментировать цели и даты визита японского депутата Судзуки в Россию. При этом Хаяси отметил, что японское правительство и дальше будет придерживаться санкционной политики в отношении Российской Федерации из-за украинского конфликта.

Напомним, что японский депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье прибыл в Москву, где планирует пробыть до 31-го июля. В ходе визита в Россию у японского депутата запланированы встречи с представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации и руководителями Росрыболовства.