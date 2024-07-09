В преддверии полуфинала Евро-2024 между сборными Испании и Франции футболисты обеих команд успели обменяться громкими заявлениями. Полузащитник национальной сборной Франции Адриена Рабьо заявил, что его команда сделает все возможное, чтобы вывести форварда испанской сборной Ламина Ямаля.

По его словам, 16-летнему нападающему сборной Испании придется выложиться больше, чем обычно во время полуфинала, чтобы его команда смогла пробиться в финал. Однако молодой форвард испанской команды не растерялся и ответил на громкие слова своего визави из французской команды.

«Двигайтесь молча, говорите только тогда, когда пора сказать “шах и мат”», – написал на своей страничке Ламин Ямаль.

Напомним, что встреча в рамках полуфинала Евро-2024 между сборными Испании и Франции пройдет 9-го июля. Национальные сборные встретятся на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Второй полуфинал пройдет 10-го июля между национальными командами Англии и Нидерландов.