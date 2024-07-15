Во время обыска в доме 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Пенсильвании, стрелявшего во время предвыборного митинга в кандидата в президенты США Дональда Трампа, сотрудники полиции обнаружили второе подозрительное устройство. Об этом в своем материале сообщает газета The Washington Post.

«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе “подозрительное устройство”», – написал автор статьи.

Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники был опубликован материал о найденных в автомобиле Томаса Мэтью Крукса взрывных устройствах. Обозреватель агентства Associated Press сообщил, ссылаясь на заявление правоохранительных органов, что во время обыска в доме подозреваемого в покушении на Дональда Трампа были найдены материалы для самостоятельного изготовления взрывчатого вещества.

Напомним, что 13-го июля во время предвыборного выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено покушение. Стрелок попал кандидату на пост президента США в ухо.