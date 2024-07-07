Журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер заявил, что украинская армия потерпит серьезное поражение на Донецком направлении. По его словам, ВСУ находятся в крайне затруднительном положении на данном участке фронта. Ваннер отметил, что на Торецком направлении ситуация для ВСУ складывается плачевная.

«Многие украинцы забили тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения», – подчеркнул немецкий журналист.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВС РФ после освобождения Торецка приблизятся к точке снабжения ВСУ – дороге Покровск-Константиновка и возьмут ее под свой огневой контроль. Продвижение на данном направлении российских войск поможет снизить интенсивность обстрелов ВСУ населенного пункта Горловка.

Ранее сообщалось, что известный французский политолог Паскаль Бонифас заявил, что никто уже не верит в победу Украины в конфликте с Россией. По его словам, ВСУ не смогут взять инициативу над российской армией на фронте, поэтому о возврате былых украинских территорий не может быть и речи, подчеркнул Бонифас.