В ночь на 18 июля в Киеве снова гремели взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал о сильных ударах по неназванным объектам на левом берегу Днепра.

Также он заявил о работе систем противовоздушной обороны, однако не стал уточнять, сбила ли ПВО дроны или ракеты.

Около полуночи воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, некоторые регионы попали под атаку дронов-камикадзе “Герань”. Ближе к утру взрывы прогремели в Кривом Роге.

По информации мониторинговых Telegram-каналов, удары по Днепропетровской области наносились с истребителя пятого поколения Су-57, выпустившего ракеты Х-59.

Официальной информации об атаках пока нет, она появится со сводкой Минобороны РФ.