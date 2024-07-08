Военные объекты в Киеве утром в понедельник, 8 июля, попали под удар российских высокоточных ракет. Издание “МК” сообщило, что этот день стал для президента Украины Владимира Зеленского “черным понедельником”.

ВС РФ задействовали для ударов по Киеву ракеты Х22/Х32, запускаемые дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Кроме того, истребители МиГ-31К выпустили несколько гиперзвуковых ракет “Кинжал”.

Киевляне рассказывают, что хотя ПВО отразила атаку, в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах вспыхнули пожары из-за упавших обломков. Также украинскими ракетами ПВО поражены гражданские объекты.

Российские ракеты уничтожили до 17 целей в нескольких регионах Украины. В Киеве они разрушили три трансформаторные подстанции, а также ряд военных объектов у аэропорта “Жуляны”. Также поражение целей зафиксировано в Днепропетровске тоже в непосредственной близости от местного аэропорта.