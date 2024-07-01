Авторы Телеграм-канала «Военный обозреватель» сообщают о первом применении ВСУ американского истребителя F-16 в зоне СВО. Однако данная информация пока еще не является подтвержденной. На каком направлении замечены американские истребители не сообщалось, как и выполняемые ими задачи.

В минувшем месяце киевский режим анонсировал скорую поставку первой партии истребителей, обещанных Данией. По предварительным данным, Киев должен получить ударные самолеты к середине лета текущего года. Поэтому ВС России активно нарастили интенсивность удара по авиабазам на территории Украины, которые подготавливали для приема первых натовских истребителей.

Российские силы осуществили серию массированных ударов в Хмельницкой области – атаковалась территория аэродрома Староконстантинова в Хмельницкой области. В результате российские ракеты практически полностью разрушили взлетно-посадочную полосу.

Авиация ВС РФ также осуществила атаку на авиабазу Васильково, расположенную в нескольких километрах от Киева.