Военнослужащие ВСУ бежали со своих позиций в районе населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике после штурма российскими силами. Как рассказал командир российского штурмового отделения «Восток» из Бурятии с позывным «Хамза», штурмуя опорный пункт украинской армии на Южнодонецком направлении, российские бойцы обратили врага в бегство.

Захват опорников ВСУ проводился с учетом Эффекта неожиданности, поэтому противник бросился в рассыпную. На оставленных украинскими боевиками позициях, бойцы ВС РФ обнаружили пулеметы, боеприпасы, форму и провизию натовского образца.

«Несколько дней назад тоже брали опорный пункт. Там противник оказался совсем деморализован, сразу побежали», – отметил командир «Хамза».

По словам «Хамзы», в последнее время участились случаи бегства украинских военных с занятых позиций на Времевском выступе. Кроме того, многие военнослужащие ВСУ сдаются в плен, когда российские штурмовики подходят к их опорникам.