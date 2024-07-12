Украинские ВС пытались атаковать Бердянск в Запорожской области, но ПВО перехватила вражеские БПЛА, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он отметил, что жители Бердянска сообщают о двух громких взрывах. По предварительной информации, украинские дроны-камикадзе были перехвачены на подлете к главным морским воротам региона.

ВСУ регулярно обстреливают новые регионы России, причем бьют исключительно по гражданской инфраструктуре. Для этой цели используются не только беспилотники, но и западные ракеты.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ вместе с Вашингтоном могут использовать ATACMS, Storm Shadow и истребители F-16, которые уже могли тайно доставить на Украину, для ударов по Ростовской и Воронежской областям, а также по Крыму и Краснодарскому краю.