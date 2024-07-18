Американское издание Foreign Policy привело слова украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в течение года Киев будет задействовать роботов в зоне боевых действий. Украинские военные будут использовать роботов в медицинских целях (эвакуация раненных с поля боя) и для наземного боя.

«Этот год будет годом наземных систем, беспилотных наземных систем. Мы увидим больше таких систем на передовой», – приводит слова Камышина иностранное издание.

Производство большей части роботов планируется на территории Украины без участия Запада.

Авторы материала отмечают, что Киев уже испытал порядка 50 видов наземных систем. Подобные разработки в стране могут осуществлять 250 стартапов.

Воплощение идеи с использованием боевых роботов может быть осложнено рядом трудностей, ведь технология еще не отточена, а находится на стали разработки. Но при масштабном развертывании роботы способны показать тактические преимущества на поле боя, тем самым сохраняя жизнь личному составу.