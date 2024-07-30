В последнее время украинское командование фиксирует усиленные маневры с участием российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Эти действия рассматриваются как возможная подготовка к новым ударным операциям. Об этом сообщает издание LB.ua, ссылаясь на источники в Вооруженных силах Украины.

На прошлой неделе зафиксированы случаи, когда Ту-160 выполняли полеты в режиме, симулирующем условия реальных боевых вылетов по целям на территории Украины. Такие маневры вызывают беспокойство у украинского военного руководства, опасающегося начала новой серии ракетных обстрелов критически важных объектов инфраструктуры.

Кроме того, усиление действий российских сухопутных войск у границ также не остается без внимания. Не исключено, заявляют украинские источники, что ВС РФ готовят новые наступательные операции и намерены активизировать продвижение по всем ключевым направлениям фронта.

Напомним, ВС РФ используют в основном стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также дальние Ту-22М3. Ту-160 “Белый лебедь” применялся в ходе СВО всего несколько раз.