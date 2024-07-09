Штурм позиций российских войск в населенных пунктах Глубокое и Волчанск на Харьковском направлении осуществляют недавние заключенные, поступившие в ряды ВСУ. При этом командование использует их в качестве “смертников”, сообщил телеграм-канал “Северный ветер”.

Авторы публикации сравнили боевиков из числа заключенных с дронами-камикадзе, которые запускаются перед массированной ракетной атакой. Им уготована судьба быть уничтоженными средствами противовоздушной обороны, они перегружают вражескую ПВО, после чего ракеты беспрепятственно поражают цели.

Боевики-смертники выполняют ту же функцию.

“В первые ряды командование ВСУ ставит подразделения из бывших заключенных и мобилизованных, цель которых — измотать наши войска, истощить их боекомплект и умереть. Затем в бой вступают подготовленные штурмовики. Подобная тактика применяется как на краткосрочных операциях, так и на длинной дистанции”, – говорится в публикации.

Также отмечается, что роль смертников отводится и мобилизованным новобранцам. Они не имеют достаточно опыта для участия в штурмах, поэтому от них требуется вымотать российских военных до того момента, когда в бой вступят опытные и мотивированные боевики.

Авторы публикации отмечают, что ВС РФ хорошо известна эта стратегия. Поэтому бросая в бой “смертников”, Киев лишь пополняет списки погибших в абсолютно бессмысленной мясорубке украинцев.