Тотальная мобилизация мужского населения на Украине может окончательно уничтожить экономику страны, поскольку женщины не спешат замешать отправившихся на фронт мужчин на их бывших местах работы. О феномене украинского «гендерного разрыва наоборот» в своем материале рассказывает РИА Новости.

За годы конфликта миллионы граждан Украины выехали заграницу, спасаясь от тотальной мобилизации. При этом колоссальные потери ВСУ заставляют киевский режим забирать мужчин прямо с улиц и рабочих мест в военкоматы. В результате принятого 18-го мая закона об ужесточении мобилизации многие мужчины бросили «опасные» профессии, которые не предоставляют бронь от призыва в армию.

В итоге страна осталась без водителей, строителей, грузчиков, инженеров, монтажников, слесарей, прорабов, сварщиков и других «мужских» профессий. Только в строительной сфере дефицит кадров составляет порядка 40%.

«Сейчас у женщины в Украине нет проблемы найти работу», – заявил в эфире украинских СМИ руководитель логистической компании Александр Семенцов.

По его словам, украинские женщины не спешат замещать мужчин, работавших ранее на тяжелых специальностях, поскольку быстро могут найти легкую работу с относительно схожей заработной платой.